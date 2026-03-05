¿Qué quitarías primero de tu vida, sexo, gimnasio, alcohol, amor, dinero, redes sociales o música?: los Aruser@s debaten lo imposible

El plató de Aruser@s se llena de risas mientras los colaboradores eligen qué elementos podrían borrar de sus vidas de la lista que incluye sexo, gimnasio, alcohol, amor, dinero, redes sociales y música.

Alfonso Arús lanza al plató una pregunta que ha dado mucho de qué hablar: si tuvieras que renunciar a dos elementos de la siguiente lista, ¿cuáles serían? Sexo, gimnasio, alcohol, amor, dinero, redes sociales y música. La tarea, como era de esperar, no es sencilla.

La mayoría de los colaboradores parecen tener claro el primer descarte: redes sociales y alcohol, dos "elementos prescindibles"con los que aseguran poder vivir tranquilos. Rocío Cano va un paso más allá y añade la música, algo que para otros tertulianos resulta impensable.

"Conociéndome, si me quitáis el gimnasio no me aguantáis...¡las redes sociales me dan igual!", bromea Tatiana Arús, dejando claro que para algunos, la adicción al scroll es menor que la pasión por las pesas.

La encuesta se ha trasladado también a los espectadores de Aruser@s, y parece que las preferencias coinciden: alcohol y redes sociales son los primeros candidatos a la expulsión de la lista. Lo que nadie se atreve a tocar bajo ninguna circunstancia es el dinero, que permanece firme e inamovible.