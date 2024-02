Lo utilizan los influencers en los photocalls. También los famosos. Pero hay quien le sigue sonando a chino. El mewing es método creado por el ortodoncista John Mew para desarrollar el contorno facial del tercio inferior con ejercicios basados en la posición de la lengua. Normalmente pegándola al cielo del paladar. El término, que viene de la palabra maullido, no llega a gustar del todo a los expertos, según recoge el programa el pasado mes de diciembre.

El enfermero Jorge Ángel explicó en su cuenta de TikTok que no era recomendable por su movimiento contranatural. Especialmente por su repercusión en los dientes. "Te puede producir dolor de mandíbula, cuello y puede subir perfectamente a la cabeza", añade en el citado vídeo. Alfonso Arús considera que el gesto no es peligroso si se hace únicamente en los photocalls. "Son tres minutos y no vas a entrar en un coma por estar con la lengua pegada al paladar tres minutos", señala.

Por su parte, Rocío Cano confiesa que ella usa esta técnica, sobre todo en redes sociales. "Yo lo hago, te pones de lado, sacas el hueso para arriba y quedas más estilizada", explica la colaboradora mientras enseña su truco en el plató.