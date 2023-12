Alejandro Sanz ha conquistado Barcelona en su último concierto, donde todo el mundo se entregó al máximo. Además, el cantante ya está ultimando sus últimos dos conciertos en Barcelona y en Madrid para cerrar su gira. "Perdona, el telepronter que tiene Alejandro Sanz es más grande que el de Biden", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, que destaca que "viendo el del presidente de EEUU el otro día, es minúsculo al lado del de Alejandro Sanz".

Por su parte, Angie Cárdenas afirma que el cantante "debe de tener presbicia": "Puedes escoger la distancia que quieras que lo ves desde lejos". "No entiendo cómo no lo hacen todos los cantantes", destaca el presentador, que afirma que una de las cosas que más le hacen sufrir en un concierto "es la posibilidad de que el cantante se quede en blanco". Según Tatiana Arús, todos los cantantes "tienen activado" el telepronter: "Otra cosa es que lo miren o no, pero creo que a modo de salvavidas por si pasa algo porque improvisan mucho".