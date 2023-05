"Os hago un hilo con la gente más rata que me he encontrado en Holanda y los momentos que me han hecho cortocircuitar totalmente", anuncia la usuaria @trufa_a en Twitter. Sus experiencias y la de otros internautas han revolucionado las redes sociales y se han convertido en uno de los temas más comentados en la red social durante las últimas horas.

"¿Son los holandeses los más ratas de Europa?", se pregunta Hans Arús al leer estos comentarios de los que se hace eco en Aruser@s. "Muchos españoles que han vivido ahí cuentan anécdotas, como por ejemplo, cuando fue a casa de un conocido a cenar le cobró dos euros por ir al baño", cuenta. "Si tú le pagas un café a alguien y al día siguiente se lo devuelves, si tu café ha sido más barato, te pide los 30 céntimos por Bizum", sigue narrando.

Alfonso Arús no puede creerse lo que oye. "Me parece la tacañería elevada al cubo", comenta asombrado.