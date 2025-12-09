Deja un 'simpa' de 19.000 euros en un hotel e intenta alojarse en otro de la misma cadena: "Y seguro que se llevó el albornoz"

Nuestros amigos de Aruser@s están flipando con el descaro de este señor que es el rey de los 'simpas'. El hombre estuvo un mes en un hotel y dejó un pufo de 19.000 euros... y al poco tiempo se quiso alojar en otro de la misma cadena.

Alfonso Arús presenta en la sección de 'No te imaginas' de Aruser@s una noticia que deja a todos los colaboradores con la boca abierta: "Un tío deja un 'simpa' de 19.000 euros en un hotel y quiere alojarse en otro de la misma cadena".

"Es de primero de personas que hacen 'simpa': no repitas el hotel, pero tampoco en la cadena", comenta Alba Sánchez, quien nos da más detalles de lo ocurrido. La Policía Nacional recibió un aviso de los dueños de un hotel en Palma de Mallorca, quienes se percataron de que un hombre que tenía acumulada una deuda de la mencionada cantidad estaba intentando registrarse.

El señor estuvo más de un mes alojado en otro hotel de la misma cadena, en Calvia, en la misma isla. "Fueron directamente a arrestarle, porque tienen un registro que, además, es intrahotelero", informa la periodista.

"¿No podía cambiar de cadena?", se pregunta el presentador del programa de laSexta. "Y seguro que además se llevó el abornoz", bromea Sánchez.

