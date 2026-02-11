La 'pullita' de Juan y Medio a un invitado en busca del amor: "¡Pelea, que no sabes cuánto te queda!"

Juan y Medio se vuelve a colar en Aruser@s con un divertido dardo a Antonio, un posible pretendiente de 72 años, durante la visita de Pepi en busca del amor en 'La tarde aquí y ahora'.

La afilada lengua de Juan y Medio ha vuelto a colarse en el ranking de los 'zascas' de Aruser@s, esta vez por el dardo que le ha lanzado a uno de sus invitados en el plató.

Pepi, que acude en busca del amor a 'La tarde aquí y ahora', charla con Antonio, un posible pretendiente de 72 años. "Bueno, todavía no los tengo", asegura el hombre, lo que descoloca por completo al presentador almeriense, quien ataca entre risas: "¡Entonces tiene 71, Antonio! ¡Pelea, que no sabes cuánto te queda!". "Vamos a ver si hay suerte y dura más de lo que parece", zanja Juan y Medio.

Desde el plató de Aruser@s, como no podía ser de otra forma, celebran la broma del almeriense. "Para mí, Antonio ya ha dado el partido por perdido", asegura Óscar Broc. "Ocurre mucho que, cuando estás a punto de cumplirlos, en tu mente ya los tienes", confiesa María Moya.

