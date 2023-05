Lejos han quedado ya las expresiones que tanto triunfaban a principios de los 2000 o finales del siglo pasado, como '¿dónde vas, Bitter Kas?', '¿digamelón?' o 'hasta luego, cocodrilo'. Si, como algunos colaboradores de Aruser@s, eres de los que sigue diciendo '¡qué nivel, Maribel!', coge papel y boli (que es muy de tu rollo) y apunta, porque este tutorial es para ti, boomer.

Para empezar, el profesor de este tutorial de lenguaje juvenil informa de cuáles son las palabras que hay que usar a la hora de explicar algo: 'literal', 'en verdad', 'tipo', 'rollo' y '¿sabes?'. Algo fundamental para integrarse es mostrar aprobación, pero no de cualquier manera. 'Me renta', 'ni tan mal' y 'de locos' son las construcciones gramaticales que has de tener en mente.

"Por último, el comodín es el 'bro' o el 'hermano' que puedes utilizarlo con todas estas expresiones de aquí", explica el tutor en este vídeo viral. Pero ojo, no te pases, porque puedes caer fácilmente en parecer Camilo Sesto con su 'Mola mazo'. "El 'Mola mazo' llegó para la juventud unos 30 años tarde", comenta Alfonso Arús.