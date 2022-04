La bofetada de Will Smith a Chris Rock tras una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith en la gala de los Oscar ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas.

Sobre esta agresión se han vertido diversas teorías, como que fuera parte de la actuación de la gala o que hubiese algún tipo de enemistad entre Will Smith y Chris Rock. Ahora, un nuevo vídeo publicado en TikTok muestra una reacción de Jada Pinkett que no se vio en la ceremonia.

En el vídeo que acompaña a estas líneas puede verse cómo alguien grabó la risa de Jada Pinkett después de que Will Smith propinase una bofetada a Chris Rock. Cabe remarcar que la carcajada de la actriz tuvo lugar antes de que Will Smith exigiese a Chris Rock que no hablase de su esposa.

Esta nueva perspectiva ha provocado debate en el plató de Aruser@s. "Ella ríe a la vez que todo el teatro", ha apuntado Alba Guts tras ver las imágenes. Por su parte, Alfonso Arús ha recalcado que cuando los famosos van a eventos "no filtran" los chistes, aunque sean malos.