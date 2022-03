Victoria Federica ha vuelto a ser protagonista. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha sido una de las asistentes a la fiesta andaluza de la revista 'Elle'.

En el vídeo que acompaña a la noticia pueden verse los looks más espectaculares de esta noche inspirada en el sur de España y que estuvo repleta de socialités como Rosanna Zanetti, Fiona Ferrer, Mar Flores u Omar Montes. Sin embargo, el estilismo más destacado fue el de Victoria Federica.

La joven asistió a la fiesta con un conjunto de dos piezas. Para la parte de arriba, Victoria Federica eligió una chaquetilla de evidente inspiración taurina de la marca Amazonia Sevilla. Para completar el conjunto, escogió unos pantalones anchos con raya de color rosa palo y con un detalle de flecos.

Victoria Federica y su cuestionado cambio

A pesar de que no cuenta con conocimientos ni formación en el ámbito de la moda, Victoria Federica se ha convertido en una de las 'it girls' con más presencia en eventos. Sin embargo, esto no evita que haya voces críticas hacia la influencer, como la periodista Marina Esnal.