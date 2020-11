Hace tan solo unos días que los fans de Katy Perry y Aitana soñaban con una colaboración juntas. Después de que la catalana publicara en su stories de Instagram un vídeo que después compartió la estadounidense, las alarmas saltaron y la posibilidad de escucharlas cantar en una misma canción parecía cada vez más cerca.

Y así ha sido. Este 12 de noviembre por fin se ha estrenado el remix de 'Resilient', uno de los temas de 'Smile', el último disco de Katy Perry, junto a Aitana y el codiciado DJ Tiësto. En este vídeo puedes escuchar cómo suena esta canción que en YouTube ya alcanza las 240.000 reproducciones y que tal y como ha dicho Aitana en su Instagram "es un sueño hecho realidad". A continuación te dejamos la letra:

Remix 'Resilient'

I know there's gotta be rain if I want the rainbows

And I know the higher I climb, the harder the wind blows

Yeah, I've gone to sleep night after night punching a pillow

But do you know the darker the night, the brighter the stars glow?

'Cause I am resilient

A full flower moment

Won't let the concrete hold me back, oh no

I am resilient

Born to be brilliant

You'll see me grow right through the cracks, yeah

'Cause you're gonna watch this flower grow

Right through the cracks

Aitana

Puede llover por unos meses

O todo sale como uno lo quiere a veces

Si hubo una herida y la cura se dañó, se dañó, se dañó

Si caigo me hago más fuerte, no es cuestión de suerte, yeah

Somos mejores, still together

Estamos open to better

Y el sol sigue brillando, que lo malo no espere

Let's begin a revolution

'Cause love is the resolution

No hay nada que me pueda parar

'Cause I am resilient

Open to better

Won't let the concrete hold me back, oh yeah

I am resilient (I am, I am)

Born to be brilliant

I'm gonna grow right through the cracks

Oh, yeah

Oh, I am resilient (I am resilient)

Born to be brilliant

I'm gonna grow right through the cracks

Oh, yeah

Oh, you're gonna watch this flower grow

Right through the cracks

Otro momento relacionado

Aitana ha sido la encargada de dar pistas sobre esta esperada colaboración. La exconcursante de OT, que desmintió en verano la noticia, calentaba los rumores con este vídeo que publicaba en el stories de Instagram. Dale al play para ver cómo la catalana hacía saltar las alarmas sobre este remix junto a Katy Perry.