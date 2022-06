Shakira y Gerard Piqué podrían estar pasando por un mal momento a nivel sentimental. Así lo ha contado en exclusiva El Periódico, que ha dado todos los detalles sobre este presunto bache que podría terminar en ruptura.

Según el citado medio, el futbolista y la cantante estarían preparando su separación. Tanto es así que Piqué estaría viviendo ya en su piso de soltero ubicado en Barcelona.

El motivo de la posible ruptura de Shakira y Piqué

Según ha explicado la periodista Laura Fa, la razón de la ruptura sería una deslealtad de Gerard Piqué a Shakira. La cantante habría pillado al defensa del Barcelona con otra mujer, lo que la habría llevado a tomar la decisión de separarse.

Por otro lado, las salidas nocturnas de Gerard Piqué también han llamado la atención de los periodistas del corazón. Según explican en el citado medio, Piqué habría sido visto en populares discotecas de la noche barcelonesa acompañado de su compañero de equipo Riqui Puig.

La última canción de Shakira, ¿indirecta a Piqué?

'Te felicito' es el último lanzamiento musical de Shakira junto a Rauw Alejandro. En el plató de Aruser@s, los colaboradores han debatido sobre si esta canción podría contener frases dedicadas a Piqué tras conocerse esta presunta crisis de pareja.

"No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes", canta Shakira en este hit en el que también asevera: "Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos". Aunque muchos usuarios de redes sociales y medios de comunicación han dado pábulo a esta teoría, Alfonso Arús no se ha mostrado muy convencido en su análisis.