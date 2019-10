El hermano de Mario Casas, Óscar Casas, y su novia, Begoña Vargas, han revolucionado las redes al compartir con sus seguidores un sensual baile al ritmo de 'La rubia' de La nueva escuela y Omar Montes.

Con una perfecta sincronización, la pareja ha eclipsado con su coreografía a todos los invitados de la primera ceremonia a la que acudían juntos. "Una boda no es una boda sin sus bailes", ha escrito el actor junto al vídeo en su perfil de Instagram.

En las imágenes se puede ver la compenetración de la pareja en la pista. Y es que Casas y Vargas no sólo comparten profesión, ya que ambos son actores, también tienen en común su pasión por el baile. "Dance with you its always good", ha publicado la actriz, modelo y bailarina, que también subía el vídeo a sus redes.