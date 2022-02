Nicole Kidman está en un excelente momento de su carrera. La actriz está nominada al Óscar a Mejor Actriz por su papel en la película 'Being the Ricardos', de la que es protagonista junto a Javier Bardem.

En su carrera hacia los premios, Kidman se ha visto envuelta en una polémica tras protagonizar la portada del último número de la revista Vanity Fair. En esta publicación, Nicole Kidman posa abriendo las puertas de un jardín y con un sugerente vestido de colegiala.

Sin embargo, más allá del look, lo que ha llamado la atención ha sido el uso el uso del Photoshop para retocar su imagen. "Yo creo la polémica es bastante absurda", ha comentado Alfonso Arús en relación al estilismo de la actriz.

No obstante, el presentador sí que ha sido más crítico con los retoques digitales y físicos de Nicole Kidman: "Respecto al uso de Photoshop no lo niego, pero lo asocio al uso del bótox. Es probable que haya Photoshop, pero sin Photoshop esta señora no tiene expresión porque se ha puesto todo el bótox del mundo".

La opinión de Alfonso Arús ha generado un debate en el plató de 'Aruser@s' sobre la imagen y la expresividad de la actriz en sus películas. Alba Guts ha sido la única colaboradora en romper una lanza a favor de la actriz: "Operada o no, nominada al Óscar a mejor actriz".