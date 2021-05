María Eugenia Yagüe ha cargado contra Rocío Carrasco y asegura que no se cree su relato sobre malos tratos por parte de Antonio David Flores.

"No creo a Rocío Carrasco. Como no la creo, porque algunas cosas se que no dice la verdad, pues tendría que oír a la otra parte, tendría que saber qué ambiente había en esa casa para que esta niña reaccione así", asegura la periodista.

"Lo que nunca entenderé ni estaré de acuerdo es que una madre públicamente diga estas cosas tan terribles de su hija cuando tenia 14 años. La presenta como un sicario colombiano", ha zanjado.