Lara Álvarez desmiente su romance con Dani Martín y asegura que las fotografías están tratadas con "photoshop"

Lorena Vázquez explica en este vídeo de Arusitys que, según una información de 'Corazón TVE', Dani Martín y Lara Álvarez tuvieron "un romance exprés".

Una información que ha desmentido la propia presentadora a través de sus redes sociales: "Nunca entro ni en confirmar ni en desmentir noticias porque me parece que no es mi función porque creo que la vida privada se lleva como cada uno decida".

Además, ha dejado un mensaje para los periodistas y fotógrafos: "Compañeros, por favor, coger fotos individuales, poner en un coche a una persona y con Photoshop oscurecer el cristal para que no se vea, me parece que son extremos en los que no todo vale".

A pesar de esto, la colaboradora de Arusitys que nos cuenta esta información asegura que está "mintiendo un poquito porque asegura que las fotografías están tratadas con Photoshop y hay que decir que los fotógrafos han hecho un trabajo impecable, lo que pasa es que la pareja ha tenido cuidado y ha sido muy cauta".

"Sabemos, al menos, que ha habido una relación muy estrecha, que ella ha dormido alguna noche en casa de Dani Martín y también se han visto en casa de la presentadora", añade Lorena Vázquez.

