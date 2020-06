Después del éxito que tuvo la vela cuya fragancia floral olía a su vagina, Gwyneth Paltrow lanza una nueva edición que está vez huele a sus orgasmos.

La actriz pone a la venta este nuevo producto en la página de su compañía 'Goop' que saldrá a la venta el próximo 25 de junio por un precio de 75 dólares.

La excéntrica vela se presenta con el título 'This Smells Like My Orgasm' -'Esto huele a mis orgasmos'- en una caja decorada con fuegos artificiales.

Un producto cuya fragancia está elaborada con pomelo, neroli, y grosella negra madura mezclado con té de pólvora y rosa turca y que se se espera que se agote rápidamente como ya lo hizo la otra vela.

Otro momento que comentó Aruser@s de Gwyneth Paltrow fue su fotografía desnuda en la cuenta de Instagram de su empresa 'Goop'. Una imagen muy aplaudida por sus seguidores y que tiene un mensaje que invita a la reflexión.