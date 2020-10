Nueva pelea entre Colate y Paulina Rubio por la custodia de su hijo. Al parecer el empresario acudió al domicilio de su expareja para recoger a Andrea Nicolás y tras estar más de una hora esperando, al final tuvo que intervenir la Policía.

El exmarido de la cantante ha explicado en el programa 'Lengüilargos Liveen' en el que colabora las dificultades que tiene habitualmente para recoger a su hijo. Sin embargo, esta vez la pelea protagonizada por la expareja ha contado con más personas involucradas. Según cuenta el televisivo después de estar más de una hora esperando, apareció la Policía que se ofreció" a ayudarle aunque sin mucho éxito.

"Hoy he ido a recoger a mi hijo y he estado una hora y pico en la puerta de la casa, lo de siempre… me he venido a casa sin mi hijo. Es un horror, sobre todo para los niños, porque a los que se les hace daño es a los niños. Pido que las madres no utilicen a los hijos para hacer daño a sus padres", ha comentado de forma rotunda.

Tras horas esperando en la puerta sin obtener respuesta por parte de Paulina Rubio, tanto Colate como los dos agentes de la Policía tuvieron que marcharse sin que el niño apareciera.

La pareja se casó en el año 2007 y tres años después, en 2010, daban la bienvenida a su único hijo en común Andrea Nicolás. Tras cinco años de matrimonio, y cuando el niño tenía poco menos de dos años, la pareja ponía fin a su relación. Así daba comienzo una guerra por la custodia de su hijo que en este último episodio ha contado con la presencia de la Policía.

Paulina Rubio habla de su polémico concierto en vivo

Aunque Paulina no se ha pronunciado al respecto, sí ha aparecido en redes sociales para romper su silencio sobre aquel polémico concierto en vivo que dio en abril desde su casa en Miami. "Lo que empezó como un concierto en vivo, como una iniciativa para poner mi granito de arena resultó en uno de los peores días de mi vida", ha confesado la artista mexicana.

"Fue desastroso, pero aprendí de ello. Mucho de lo que se ha dicho es mentira, pero no estoy aquí para justificarme ni pedir perdón, estoy aquí para sacarme la espinita, para que el día de mañana cuando mis hijos sean grandes y vean esto sepan de donde vengo y sepan que tengo muy claras mis prioridades, que son mis hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere y me ha hecho", ha añadido.

Además, ha aprovechado el vídeo para lanzar un mensaje a sus seguidores: "Hoy estoy muy clara de que hay mucha Paulina, tengo muchísimos planes de música, de vida, de inspiración personal, estoy más pegada a la tierra que nunca. Tengo los pies muy firmes y sé muy bien que lo más importante después del amor y la salud, es el amor de todos ustedes".