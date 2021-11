La hija de Isabel Pantoja se ha pronunciado alto y claro sobre todas esas palabras que ha estado diciendo Kiko Rivera sobre ella y sobre algunas discusiones con Asraf: "Yo no le respondo porque me dé la gana, le respondo porque él me ataca", desvela.

Isa P. asegura que no sacará nada de su hermano: "No voy a hablar de sus problemas", e insiste en que podrá perdonarle siempre y cuando reciba "una explicación". La cantante e influencer aprovecha además en lanzar un último mensaje: "Mi madre tiene un problema más grave con él así que supongo que primero deberían solucionar lo suyo".

Otro momento destacado

Paula Echevarría reaparece en un acto público siete meses después de ser mamá. Allí ha atendido muy bien a la prensa donde ha comentado la participación de David Bustamante en Masterchef: "Doy fe que no sabía cocinar ni un huevo frito", dice entre risas. "Ya podría haber aprendido antes", comenta Echevarría.