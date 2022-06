Esty Quesada, conocida como Soy una pringada, es una youtuber y creadora de contenido española. También ha debutado como directora y guionista de ficción en la serie 'Looser' de Flooxer y dado vida a uno de los personajes principales de la serie 'Vota Juan' de TNT.

Ahora, Soy una pringada ha saltado a los titulares tras conceder una entrevista al diario El Mundo. Con la ausencia de filtros que la caracteriza, Esty Quesada ha hablado de uno de los episodios más duros de su vida que abordó con anterioridad en uno de sus vídeos llamado 'Mental Breakdance'. Se trata de los abusos sexuales que sufrió durante su infancia por parte de su abuela.

"Fue de pequeña durante más de 10 años. Yo no me acordaba de esto porque tenía recuerdos bloqueados", ha relatado Soy una pringada en su entrevista al citado medio. Además, ha comentado que se sintió muy sola y que su mente reprimió este recuerdo: "Cuando te hacen eso de niña no se lo puedes contar a tu familia porque piensas que no te van a creer y que te vas a quedar sin apoyo. Por supervivencia tu propio cerebro te lo oculta".

Para gestionar esta situación de su pasado, Esty Quesada tuvo que recurrir a la ayuda de un profesional: "A mí me salió en terapia porque tenía unos sueños muy raros. Me venían flashbacks de cosas y yo pensaba: 'Pero, ¿esto qué es? Me estoy volviendo loca. Tengo esquizofrenia'. Y era que los recuerdos bloqueados durante 23 años habían salido a la luz".