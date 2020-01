Mientras la prensa americana asegura que Ana de Armas y Bradley Cooper están juntos, en las redes sociales no se habla de otro rumor que no sea este.

El medio Radar Online ha capturado el momento en el que ambos salen juntos del Hotel For Seasons de Los Ángeles. Allí había tenido lugar un almuerzo días antes de la celebración de los Globos de Oro, al que habían acudido más personajes destacados de estos premios.

Lo que verdaderamente ha llamado la atención, ha sido el acercamiento y la complicidad que la chica Bond y el director de 'Ha nacido una estrella' han tenido durante el encuentro, según asegura el medio.

Ana de Armas y Bradley Cooper en el Hotel For Seasons de Los Ángeles | Radar Online

Ana de Armas estaba nominada en estos Globos de Oro a Mejor Actriz por su interpretación en 'Puñales por la espalda', galardón que al final no consiguió. Sin embargo, no le hizo falta para brillar en el ambiente Hollywood ya que todo el mundo habló de su espectacular vestido de Ralph and Russo.

El rumor sobre esta nueva pareja no ha sido ni afirmado, ni desmentido, por los protagonistas de la historia, quienes coincidieron por primera vez en el rodaje 'Juego de armas' en 2016.

