Boris Izaguirre ha visitado La Resistencia y ha explicado su particular relación con Pedro Zerolo: "Le conocí cuando llegué a vivir a Madrid y me acosté con su novio de entonces que no me atrevo a decir su nombre pero empieza por A", confiesa a David Broncano.

Los colaboradores de Aruser@s alucinan con las declaraciones de Izaguirre que siguió contando que en esa época ya tenía a su novio, pero cuando él no estaba, Zerolo le dejó dormir en casa: "Yo hice esa cosa que no se debe hacer nunca, no lo hagáis, que es follarme al novio de tu anfitrión en su propia casa".