María José Campanario y Jesulín de Ubrique han vuelto a ser padres. La mediática pareja ha dado la bienvenida a su tercer hijo en común el pasado martes, tal y como contó en exclusiva Beatriz Cortázar en ABC.

Ahora, uno de sus familiares ha contado cómo se encuentran la madre y el pequeño. Ha sido Beatriz Trapote, esposa de Víctor Janeiro. Como puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas, la mujer del diestro conversó con la prensa sobre la llegada de su sobrino. "Yo lo he visto y me he emocionado", ha asegurado Trapote sobre el pequeño.

Además, Aruser@s ha mostrado unas curiosas imágenes en las que el hijo del Beatriz Trapote hace una peineta a uno de los fotógrafos que les siguen por la calle.

La exclusiva de María José Campanario y Jesulín

El nacimiento del nuevo hijo de María José Campanario y Jesulín de Ubrique podría haberse vendido como exclusiva a una revista, tal y como explicó Angie Cárdenas en Aruser@s. Sin embargo, que la periodista Beatriz Cortázar se haya adelantado podría poner en peligro la venta de este suceso a otra publicación.