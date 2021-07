Anabel Pantoja subió una fotografía desde un hospital con una vía puesta en el brazo y ahora ha desvelado qué le ocurre.

La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que se trata de una faringitis aguda que le ha obligado a acudir al centro sanitario.

"No ha sido nada grave, llevaba dos días mala con la garganta, me asusté y he ido a urgencias porque amanecí afónica. Tengo una faringitis aguda y tengo que estar tres días con antibiótico", ha dicho.