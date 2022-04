Ana Mena es una de las artistas del momento. La malagueña, que fue una de las participantes del Festival de San Remo 2022, continúa cosechando éxitos en su carrera musical.

Recientemente, la malagueña ha sido noticia por el incidente que ha sufrido durante uno de sus conciertos. Tal y como se muestra en el vídeo que acompaña a la noticia, Ana Mena se encontraba interpretando uno de sus temas sobre el escenario cuando, de repente, su falda se cayó. Esto provocó que la artista se quedase en ropa interior delante del público.

Lejos de avergonzarse, Ana Mena siguió actuando como si nada y deleitó a los presentes con su voz. Posteriormente, a través de Instagram, la cantante comentó con humor lo sucedido: "Se me ha caído la falda y me he quedado en bragas".