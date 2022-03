Amelia Bono suele publicar momentos divertidos en su cuenta de Instagram. Sin embargo, la hija de José Bono se ha visto obligada a compartir un vídeo en otro tono para contestar a algunos de sus seguidores.

Esto se debe a que algunos fans de Amelia Bono comenzaron a dejar comentarios en sus publicaciones y a enviarle mensajes preguntándole por un posible embarazo. A pesar de que no hay signos físicos que lo indiquen, ella ha querido despejar cualquier duda.

"Chicas, es que me he levantado con muchos mensajes privados en mi muro. No estoy embarazada ni voy a estarlo", ha comentado Amelia Bono en el vídeo que acompaña a la noticia. Además, la influencer también ha hablado de que quizá se deba a un ligero cambio de peso al que ha restado importancia.