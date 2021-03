Aitana Ocaña posó en la alfombra roja de los Premios Goya con un radical cambio de look: una melena larga muy oscura. La cantante fue una de las invitadas a la gala y nos dejó una espectacular actuación al ritmo de 'Happy Days are Here Again', de Barbra Streisand.

Antes de que arrancara este evento Aitana hizo unas declaraciones sobre cómo va su relación con Miguel Bernardeau y cómo gestiona su exposición en redes sociales. En este vídeo de Aruser@s puedes escuchar todo lo que dijo al respecto.

Otros momentos destacados

En otro programa, Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña nos sorprendieron con una bonita fotografía familiar, sentados en un sofá junto a un perro. Una instantánea muy familiar que sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

También vimos un tierno vídeo de la infancia de Aitana Ocaña en el que aseguraba tener "una pócima que vuelve zombies a las personas": "Solo yo tengo la cura, voy a liberar al pueblo".