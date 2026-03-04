Un profesor obliga a sus alumnos a seguirle en redes para subir la nota final hasta dos puntos extra

Vincenzo Schettini,un docente italiano de Física, ha condicionado la calificación final de sus notas a que los estudiantes comenten y den 'me gusta' a su contenido educativo en redes sociales.

Un profesorha obligado a sus estudiantes a seguir sus vídeos en redes sociales si quieren obtener puntos extra en la nota final. Se trata de un profesor de Física italiano llamado Vincenzo Schettini, que cuenta con su propio canal de Instagram, donde publica vídeos relacionados con la materia.

"A sus alumnos solo les permite sacar un máximo de un 8 sobre 10 si no entran a sus canales e interactúan con su contenido", explica Alba Sánchez. En caso de hacerlo, podrían conseguir esos dos puntos adicionales para alcanzar el 10 en la asignatura.

Como prueba, el profesor solicitaba capturas de pantalla en las que se pudieran ver los comentarios o los 'me gusta' en sus publicaciones. "El contenido de los canales es educativo, así que las redes se han dividido entre quienes creen que es una forma de reforzar la explicación en casa y quienes opinan que solo busca aumentar sus seguidores", detalla la colaboradora.

"Esto es la versión moderna de los profesores que te colaban su libro en la universidad", bromea Alba Gutiérrez. "Es lo primero que hacían: recomendar el libro que habían escrito. ¿Ahora son tiktokers? Es lo mismo", añade Alfonso Arús.

"No voy a decir el nombre, pero mi profesor fue un prestigioso periodista que durante dos sesiones nos dio un libro que ni siquiera era un manual, sino una novela que había escrito", recuerda entre risas Rocío Cano.

