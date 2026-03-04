Alfonso Arús, tras ver cómo un joven ha sido pillado en el MIR copiando con gafas de IA: "Que se pongan las pilas"

El joven estudiante fue descubierto durante un control aleatorio en Santiago de Compostela y, aunque le dejaron terminar la prueba, fue calificado con un cero.

Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s una noticia viral que ha puesto de manifiesto la picaresca de algunos aspirantes para intentar aprobar sus exámenes. Se trata de un joven que ha sido pillado en el MIR copiando con unas gafas de inteligencia artificial y un reloj inteligente.

"Le han descubierto en uno de los controles aleatorios que realizan en el aula", avanza Alba Sánchez, quien explica que "le dejaron terminar el examen", aunque finalmente fue calificado con un cero.

Ha ocurrido en Santiago de Compostela, y en el programa aprovechan para recordar cómo se controlan estas pruebas: hay cámaras de vigilancia, controles de acceso, sistemas electrónicos y sobres sellados bajo custodia policial. "Aun así, este año hemos tenido mucho revuelo con el MIR", asegura Alba Sánchez.

"Ha sido el examen con más preguntas anuladas de la historia, con cuestiones que eran un copia y pega de muchas academias MIR, además del que más erratas y faltas de ortografía ha tenido", insiste Hans Arús, a lo que Alfonso Arús zanja con humor: "Que se pongan las pilas".