Así suena 'Save Me Tonight', la nueva canción de Jennifer Lopez con David Guetta: "Es algo discotequero"

Tatiana Arus enseña en este vídeo cómo suena 'Save Me Tonight', la nueva canción de Jennifer Lopez con David Guetta. Además, la colaboradora muestra "el pequeño error estilístico" de la cantante al presentarla.

Jennifer Lopez ha estrenado una nueva colaboración junto a David Guetta, 'Save Me Tonight'. "La verdad es que suena muy bien", destaca Tatiana Arús, que explica que "es algo más discotequero". La colaboradora de Aruser@s enseña en el vídeo cómo suena este nueva tema: "Es muy bailable".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña en el vídeo "el error estilístico" que ha protagonizado Jennifer Lopez para "anunciar la colaboración": "Se ha vuelto a marcar un Bad Bunny". Y es que la artista aparece enseñando su traje camel cuando, al darse la vuelta, enseña el error de la parte de atrás de su americana.

"Esto lo hace mucha gente, que no se da cuenta", explica Angie Cárdenas, que destaca que "la americana tiene que tener ese movimiento que no tiene". Descubre de qué se trata en el vídeo que hay sobre estas líneas.

