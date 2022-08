"Vamos a estrechar lazos de cooperación y ampliar las posibilidades de inversión", reza uno de los textos que acompaña a uno de los vídeos publicados en los stories de Gustavo Petro, donde se observa al presidente colombiano y a Pedro Sánchez estrechar sus manos a las puertas de la Casa de Nariño, residencia oficial de Petro.

En el segundo de ellos, ambos presidentes posan de una manera más oficial con un texto sobreimpreso: "También vamos a hablar sobre la lucha contra el cambio climático y mecanismos para salvar la selva amazónica".

Hasta ahí, todo entra dentro de los estándares de cualquier publicación apropiada y políticamente correcta para la cuenta oficial de Instagram de una persona con tan importante cargo.

Una curiosa banda sonora

La sorpresa llega de la mano de las canciones elegidas para acompañar las estampas y los mensajes. Nada más y nada menos que "Bizcochito" de Rosalía y "Bichota" de Karol G. Los vídeos no han tardado en hacerse virales y han sido ampliamente comentados y criticados en las redes sociales por la surrealista 'playlist' escogida para estos momentos. Y eso que la misma Karol G ya lo advertía en la canción que suena en este reseñable momento: "Yo también tengo una Jeepeta. La tеngo fuletea' con to'a mi' shortie'. Dejamo' el miedo en la gaveta. Cuida'o con lo que sube pa'l story".

Quizá con este tema de Rosalía el presidente colombiano pretendía librarse de los comentarios malintencionados: "Yo no soy y ni vi'a ser tu bizcochito, pero tengo to' lo que tiene delito. Que me pongan en el sol, que me derrito. El mal de ojo que me manden me lo quito".

La polémica e hilaridad suscitada ha obligado al equipo de comunicación de Gustavo Petro a eliminar estas dos publicaciones y volver a subir solo la primera sin música. Pero estos dos momentos ya han quedado inmortalizados en las redes sociales y en nuestra memoria colectiva.