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Plex y Luisito Comunica comparan sus viajes más alocados: "Me tomé un chupito de sangre de serpiente"

"Ojo a estos dos peligrosos", comenta Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral de dos creadores de contenidos con mucho mundo: Plex y Luisito Comunica.

Plex y Luisito Comunica comparan sus viajes más alocados: "Me tomé un chupito de sangre de serpiente"

Los dos tienen mucho mundo y han vivido experiencias que el resto de los mortales no suele ni siquiera soñar. Plex y Luisito Comunica han hecho casi de todo y de ello dan buena cuenta en este vídeo viral que recoge Aruser@s. Mientras que el creador de contenidos español ha visitado unos 54 países, el mexicano ha estado en más de 80.

También hablan de la peor comida que han probado. Luisito lo tiene claro: el 'shot' de sangre de serpiente. "Matan a la serpiente en el momento y le cortan la cabeza", relata. Plex se acuerda de las tripas de caca de vaca en Vietnam.

En cuanto a sus locuras, el streamer de Zamora rememora cuando nadó con tiburones en Hawai y su visita a un volcán en Islandia, mientras que Luisito relata su experiencia en una fábrica de armas en Pakistán.

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