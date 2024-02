"Esto pasa hasta en las mejores familias", asegura Alfonso Arús antes de dar paso a este divertido vídeo viral, no sabemos si basándose en su propia experiencia. "Gordi, pero, ¿por qué me trajiste alitas de pollo?", pregunta la chica del vídeo sorprendida. El chico acaba de volver del supermercado y ella solo le ha pedido que le compre toallas (compresas) con alas, pero, al parecer, él no lo ha entendido bien, tal y como podemos ver en este vídeo viral emitido en Aruser@s.

"Toallas, con alitas", explica él mostrando las compresas y las alas de pollo. La conversación se desarrolla de esta manera durante unos segundos y el vídeo acaba sin que él caiga en la cuenta de su equivocación. En plató, Alba Gutiérrez está alucinando. "No me lo puedo creer", ríe.

Las colaboradoras intentan buscar una explicación razonable a esta divertida escena, en la que el joven llega incluso a molestarse por la insistencia de su novia.