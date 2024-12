Rechazo rotundo entre los agricultores a la salida de tono de Ayuso a cuenta del SMI por sectores

Volvió a suceder. Isabel Díaz Ayuso fue una de las grandes protagonistas de la cita política entre el Gobierno y los líderes autonómicos que tuvo lugar este viernes en el Palacio de la Magdalena, en Santander. La presidenta madrileña acaparó la atención de todos en una Conferencia de Presidentes que no se celebraba desde hacía 33 meses para hacer dos valoraciones que han provocado un auténtico terremoto en términos políticos y sociales: una, referida a la quita de deuda y la financiación de las comunidades; otra, sobre el salario mínimo interprofesional y su aplicación a lo ancho y largo del territorio.

Es esta segunda cuestión la que más cejas ha arqueado en las últimas horas. La dirigente popular, uno de los mayores pesos pesados del partido, no dudó en plantear lo siguiente al término del mencionado encuentro: que no puede cobrar el mismo salario un agricultor extremeño que un trabajador de una multinacional de Madrid. Esto es, que el SMI sea distinto para cada sector económico. Con esta premisa, Ayuso pone en cuestión el criterio establecido en todo el país para garantizar la equidad salarial a lo largo y ancho del territorio.

Lo que no se plantea es, en todo caso, qué viabilidad real tiene una empresa que no es capaz ni de pagar el SMI a sus trabajadores. A tenor de lo expuesto, la máxima responsable de la región madrileña ha querido matizar un tanto sus palabras: "Una gran empresa, una multinacional, con sus dificultades, puede incrementar el salario mínimo, pero esto, a un agricultor, a un ganadero o a un autónomo, y especialmente en algunas comunidades autónomas, les hace papilla. Tengamos en cuenta que hay peculiaridades por sectores, por regiones. No he dicho en ningún momento que haya un salario mínimo por comunidades autónomas".

Unión Extremadura considera un "insulto" hacia el sector agrícola la propuesta de Ayuso

Tal propuesta ha generado, evidentemente, una fuerte polémica, así como indignación y un rechazo absoluto por parte de agricultores y diversas organizaciones agrarias. Entre ellas, la Unión Extremadura, que se ve directamente señalada por las palabras de Díaz Ayuso, las cuales "reflejan un desconocimiento de la realidad económica y social del campo español y perpetúan estereotipos dañinos sobre Extremadura, presentándola como una región dependiente y atrasada". Asimismo, han recordado que el SMI "representa una garantía básica para los trabajadores agrarios, muchos de los cuales desarrollan labores extenuantes y estacionales".

Desde la Unión Extremadura han asegurado que este plan de disparidad económica "no encuentra respaldo en la realidad del campo" y han añadido que, pese a que el coste de la vida en Extremadura sea inferior al de la comunidad madrileña, ello "no justifica que los agricultores extremeños reciban un salario inferior". Es por ello que no han tardado en exigir a la líder de los populares madrileños que rectifique sobre una cuestión que, tal y como han advertido, suponen "un insulto hacia el sector agrícola extremeño".

¿Se puede aplicar en España?

El salario mínimo interprofesional por sectores es un sistema que ya se aplica en el extranjero, en lugares como Dinamarca, Finlandia o Austria. En estos países, no hay un salario mínimo establecido, sino que cada sector, a través de un convenio, establece el suyo propio; además, se tienen en cuenta criterios como la antigüedad, la formación o la responsabilidad. Esto último también se tiene en cuenta, en teoría, en España, aunque ese sistema, en su conjunto, no se utiliza por el momento en nuestro país, donde existe un salario mínimo para todos los sectores y territorios.

Aunque esos tres países tienen unos salarios más altos y mayor poder adquisitvo, algunos expertos cren que también podría aplicarse aquí. "Las diferentes empresas, cadenas o autónomos deciden la forma más flexible de poder contratar a alguien adaptándose", ha apuntado en declaraciones a laSexta Gonzalo Gómez de la Calle, profesor de Economía y Relaciones Internacionales de ICADE.

En España, el salario mínimo interprofesional ha crecido un 54% en los últimos años. Para Gómez de la Calle, lo ideal sería que "los actores empresariales, o los actores generales de la economía, puedan adaptarse conjuntamente en un diálogo social". Aplicar un salario mínimo por sectores favorecería, según creen algunos expertos, que cada uno de ellos se pudiera desarrollar económicamente.