El divertido viral del loro que roba las piezas de teclado para que su dueño no pueda trabajar

En el plató de Aruser@s hemos visto a muchas mascotas tocar las narices a sus dueños en los momentos más insospechados. Desde gatos que se duermen sobre la mesa y no te dejan trabajar hasta perros que se comen los apuntes. En el vídeo que presenta Hans Arús, el protagonista esta vez ha sido un loro. Primero le roba la tecla de 'pausa' y luego la de 'bloquear'. ¿Le querrá decir algo con eso a su dueño?

Lo que no nos cabe ninguna duda es que no le quiere dejar trabajar y, por lo tanto, la mejor forma perfecta para ello es intentar despegar, una a una, las piezas del teclado. En el plató, los colaboradores debaten sobre si "serviría de excusa" para decir a tu jefe que no has entregado el documento a tiempo.