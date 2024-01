Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s cómo hay personas que están revendiendo sus roscones del Día de Reyes. "Un mexicano eufórico ha comprado más de 35 roscas a 350 y las ha intentado vender a 500, pero como no las vendía las intentó subir a 700", destaca Hans Arús, que afirma que "las redes se han volcado en su contra y ha terminado perdiendo dinero".

Es el caso de una mujer que ha grabado al hombre mientras metía todos los roscones en el supermercado en su coche. La mujer le recrimina en el vídeo principal de esta noticia que haya comprado todos los roscones y le haya dejado sin nada: "Ando bien enojada porque ya no alcancé rosca por gente como esta". "¿Qué pasó? se llevó todas las roscas y ya no alcancé", le dice la mujer muy enfadada al hombre, que le responde que las ha comprado, no robado. "Pero tiene que darle chance a la demás gente que no es revendedora", insiste la mujer, que le avisa que va a subir el vídeo "a ver si le da vergüenza".

Sin embargo, al hombre, lejos de darle vergüenza, pide a la mujer que le mande el vídeo. Y es que en él lanza un mensaje pidiendo a la gente que le compre los roscones. "Gente, ando preocupado, porque ya estamos a 6 de enero y el año pasado para el 5 ya habíamos vendido todo", afirma el hombre, que critica que "mucha gente ha tirado mucho hate": "Creo que ha hecho que los demás no quieran comprar y vamos a perder mucho dinero".