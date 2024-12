Patricia Benítez, sobre que Jennifer Lopez y Ben Affleck vuelvan: "Apuesto antes por ellos que por Alice y Morata"

"Me ha sorprendido una noticia, pero luego lo he hablado con Tatiana y me ha dicho que nada", confiesa Alfonso Arús al informar en el plató de Aruser@s de que la prensa de todo el mundo lleva el rumor de una posible reconciliación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck.

Tatiana Arús explica que fuentes cercanas dicen a 'Us Weekly' que "a lo mejor estarían planteándose una tercera oportunidad tras firmar el divorcio": "A lo mejor se estarían arrepintiendo porque son conscientes de que cuando pasan tiempo juntos están muy bien". La colaboradora de Aruser@s destaca que "todo esto ha sucedido a tenor de unas imágenes en las que Jennifer Lopez visita los estudios donde está el despacho de Ben Affleck".

"Yo creo que solo es un trámite burocrático porque en ningún momento se les ha visto juntos", detalla Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Patricia Benítez confiesa que si tuviera que apostar "entre vueltas", apuesta antes "por esta que por la de Álvaro Morata y Alice Campello". Una opinión que comparte Alba Gutiérrez, que destaca que cree que "Jennifer Lopez y Ben Affleck se quieren mucho": "Hay mucha atracción entre ellos, pero no pueden estar juntos porque son muy distintos".