El perro que protagoniza este vídeo es capaz de dar su propia vida por defender a su pequeña mejor amiga. Tanto es así que, cuando el secuestrador entra en la casa y le dispara, él finge estar muerto durante unos segundos para después volver a levantarse y morder el brazo del hombre, que ha ido directo a por la niña.

Tras el forcejeo, el animal consigue que el hombre suelte el arma, como podemos ver en estas imágenes captadas por una cámara de seguridad y emitidas en Aruser@s. El can no suelta el brazo del delincuente en ningún momento. "Si a lo mejor este perro no se hace el muerto, el tipo le pega otro tiro nada más entrar", observa Òscar Broc.

La conclusión de Angie Cárdenas es que ha actuado mejor de lo que lo haría una persona. Lo cierto es que tanto la historia como la imagen es verdaderamente impactante.