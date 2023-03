"Puede parecer anecdótico, pero en realidad forma parte de un estudio neurocientífico", explica Alba Sánchez en Aruser@s acerca de esta iniciativa llevada a cabo en un colegio de Tomelloso (Ciudad Real) consistente en la incorporación de unos pedales bajo los pupitres para que los alumnos hagan actividad física durante las clases.

Al parecer, "esto hace que se mejoren las capacidades cognitivas". "La razón es que al estar ocupados físicas y mentalmente, todos los estímulos externos dejan de existir para ellos. Es decir, deja de ser importante mirar el móvil, prestar atención al compañero o molestar con el móvil, por ejemplo", explica la periodista.

Un proyecto que pronto se expandirá y llegará a otros centros educativos debido al éxito que está teniendo en esta escuela. Los colaboradores del programa ya están pidiendo sus pedales, pero Alfonso Arús no está convencido con los resultados de este estudio. "Hay más riego cerebral de sangre", teoriza Víctor Amela. "Que no, que no, que te lo digo yo", insiste el presentador.