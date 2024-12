Paula Echevarría habla de su familia con Miguel Torres y una posible boda: "Las bocas se cierran así"

Tatiana Arús enseña los rostros conocidos que han pasado por el Starlite Christmas en Madrid, donde del 12 al 31 de diciembre se podrá disfrutar de conciertos. A la inauguración han ido Nuria Fergó, Blas Cantó o Paula Echevarría con Miguel Torres. Estos últimos han hablado con la prensa sobre qué es lo que piden a 2025.

Preguntados sobre si en el próximo año entra una boda, Paula Echevarría responde tajante en el vídeo: "¿De verdad lo creéis?, ¿no perdéis la esperanza?". La actriz asegura que "todo el rato hay celebraciones" mientras que el exfutbolista destaca que "las bodas que más se celebran son las de los amigos". Además, Torres afirma que "si las cosas van bien no hay que tocarlas".

Además, la reportera reflexiona con la pareja sobre que "no hay mayor compromiso que formar una familia". "Las bocas se cierran así", contesta rotunda Paula Echevarría, que confiesa que lo único que pide a 2025 es salud. "Eso es verdad, es lo más importante", resalta Miguel Torres mientras Paula Echevarría insiste: "Yo siempre digo, 'que dios me dé salud, que de lo demás me encargo yo'".