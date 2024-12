Paul Mccartney desata la locura en su concierto en Madrid: "Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo"

Paul Mccartney ha puesto fin a su gira con dos conciertos consecutivos en el Wizink Center tras ocho años de ausencia. Hasta 30.000 personas vibraron con los temas personales y de The Beatles. Incluso, el artista arrancó su concierto con unas palabras en español. "Hola, España. Buenas noches, Madrid. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo", destacó el cantante.

Angie Cárdenas destaca que fueron tres horas de concierto en las que Paul Mccartney "no paró ni un segundo". Por su parte, Alba Gutiérrez recuerda que esta gira la tenía en 2020, pero la tuvo que suspender por el COVID: "Yo tenía entradas para el concierto de Barcelona en 2020, pero lo suspendió y ahora solo hizo dos en Madrid entre semana y no he podido ir".

Tras el concierto, Paul Mccartney finalizó su concierto con locura en el hotel en el que se hospeda, donde el artista se subió a la parte de atrás del coche para saludar a todo el mundo.