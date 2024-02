Que los grupos de WhatsApp de padres los carga el diablo es algo que saben muy bien en Aruser@s y este vídeo viral, subido a TikTok por @dannatiktok09 no llega más que para confirmar esta teoría. En él, esta usuaria cuenta la experiencia que ha vivido tras exponer a los padres de los compañeros de sus hijos un regalo para la profesora en Navidad.

"Me dio por proponer que le hiciéramos un detalle y salió la típica madre a decir que tenía entendido que solo se les hacía un regalo al terminar el curso", explica un tanto indignada. "Reciben un sueldo, se les paga", argumentó la madre que se opuso. Su comentario molestó a Danna, quien se preocupó de buscar el regalo y hacer las cuentas. "Tocábamos a 4'90, señores, que por eso no me voy a hacer rica nunca, porque para mí, 5 euros no es dinero. ¡Qué gente más rata, de verdad!", acaba estallando.

En plató, Patricia Benítez tiene muy clara su opinión acerca de este asunto. "Yo no estoy de acuerdo en que se les haga regalos a los profesores, y yo pago cada año... pero a mí no me paga nadie que no sea tú", dice refiriéndose a Alfonso Arús. "Me pagas tú y a la profesora le paga el director de la escuela. Su obligación es que me trate bien a mi hijo", sentencia. Sin embargo, Alfonso Arús se muestra en contra de estos comentarios... y más aún Marc Redondo, que también es profesor.