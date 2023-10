El perro que protagoniza esta historia con final feliz saltó de la furgoneta en la que viajaba junto a su dueña cuando iban por Nuevo México y se subió a otra diferente. La mujer, que no pudo encontrarlo ese día, tuvo que marcharse hasta su lugar de origen, situado a 2.900 kilómetros. Dos semanas más tarde, Pánfilo, que así es como se llama, fue encontrado en un refugio. En estas imágenes emitidas en Aruser@s vemos el bonito momento del reencuentro con su familia.

Pero no todo es tan bonito para los colaboradores del programa, que creen que después de 17 días perdido, el can se habrá pegado alguna juerga que otra. "¿No habrá estado Pánfilo con otra Pánfila?", se pregunta Òscar Broc. "Sí, pero la otra no era tan pánfila", asegura Alfonso Arús, que bautiza a la hipotética pareja esporádica como Lagarta.

"Pánfilo se enamoró de Lagarta. Al cabo de 15 días le ha dicho: 'Pánfilo, con tu familia'", cree el presentador. Andrés Guerra tiene claro que lo que ha hecho Pánfilo ha sido irse de 'perrasmus'.