Aunque su estreno está previsto para el próximo 18 de noviembre, la nueva temporada de 'Élite', la serie de adolescentes más subida de tono de Netflix, ya está dando mucho que hablar. Una de las opiniones que más polémica ha generado ha sido, sin duda, la del actor Paco León, que ha confesado que le parece "una mierda".

"Como producto me parece una mierda muy grande. Es muy antiartística... Como producto me parece un mojón", declara en una entrevista en la que demuestra que no tiene pelos en la lengua. Aunque, eso sí, asegura que respeta a sus compañeros.

El colaborador de Aruser@s, Òscar Broc, no está de acuerdo con el actor y da su opinión con respecto a la producción de Netflix. "Esta serie no engaña, va a lo que va y tú sabes lo que vas a ver. Tampoco es una obra de arte que tengas que analizar".