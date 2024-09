Olivia sin hache, la creadora de contenido que arrasa en TikTok y que se define como una influencer "de marca blanca", ha expresado su opinión sobre los sillines de las bicicletas, con su personal toque de humor e ironía. "Esto de tener bicicleta empieza a parecerse mucho a tener un hijo, todo son gastos", expresa la tiktoker, mientras deja todas las bolsas encima de la mesa de la cocina, agarra el sillín y expresa su opinión sobre el modelo que ha comprado.

"Yo creo que al que diseño los sillines de las bicicletas le dijeron, ¡tú haz una cosa que sea anatómica!, pero se referían a la anatomía de las cachas, no a la anatomía de la raja del medio", expresa la tiktoker. "Es que yo me siento ahí y al cabo de media hora, entre que se me duermen mis partes y que con el movimiento eso acaba haciendo vacío, yo necesito un sacacorchos para desincrustarme el sillín", sentencia.

Tatiana Arús está de acuerdo con Olivia y afirma a partir de un momento "haces cayo" y ya no notas el dolor o el "hormigueo" que te puede provocar el sillín.