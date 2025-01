El novio de Ágatha Ruiz de la Prada no entiende la polémica por su forma de defender a la diseñadora: "Cada vez que hablo es una faena"

José Manuel Díaz Patón confiesa que no entiende por qué sus declaraciones para defender a su novia, Ágatha Ruiz de la Prada, han sido tan polémicas, como podemos ver en este vídeo de Aruser@s. Todo comenzó con un desafortunado comentario de la diseñadora, en el que aseguraba que vive "como una gitana".

Desde ese momento, muchos se sintieron ofendidos -entre ellos, Lolita- y señalaron estas palabras como racistas. Patón quiso salir al paso y defender a su pareja de esas acusaciones, pero su forma de hacerlo lo empeoró todo. Él esgrimía el argumento de que este tipo de expresiones no se dicen para hacer de menos a ninguna etnia, si no que son habituales del lenguaje.

Ahora, asegura, no va a hablar más. "No puedo hacer más declaraciones, porque en cada declaración hay alguien que se mete conmigo. Todos mis amigos me han dicho que no he dicho nada del otro jueves", afirma. "Carmen Lomana te ha criticado, ha dicho que no sabe cómo Ágatha te deja hablar", le informa una periodista. "Es que, cada vez que hablo es una faena porque todo el mundo quiere meterse conmigo", lamenta.

"Tengo que decir que al final me estaba dando pena, porque él lo hace con toda la buena intención del mundo, pero se mete en cada jardín cuando habla...", dice Tatiana Arús en plató. Alfonso Arús defiende que hay términos y expresiones a los que la RAE debería poner fin, como " que no se lo salta un gitano" o "trabajar como un negro" o "enredarte como un chino".