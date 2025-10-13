Un niño de 2 años deja alucinados a los Aruser@s con su swing: "¡Es el nuevo Jon Rahm!"

Con tan solo dos años, este pequeño termina la guardería y acude a su momento favorito del día: jugar al golf. En este vídeo puedes ver cómo pratica su swing y deja a los tertulianos sin palabras.

"Es el nuevo Jon Rahm", dice alucinado Hans Arús, al ver cómo este niño de tan solo dos años practica su swing con una precisión asombros. En el vídeo se puede ver al pequeño imitando con sorprendente destreza los movimientos de los grandes del golf. Y es que, como apunta el colaborador, "no falla ni una".

"Me parece brutal porque es muy chiquitín", comenta Angie Cárdenas, impresionada por la coordinación y seguridad del niño a tan corta edad.

El resto del equipo tambián ha aplaudido el talento del pequeño golfista, quien tiene una técnica que ya quisieran muchos adultos.

