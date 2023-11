"Ten, nine, eight, siete, seis (...)". Así comenzaba la cuenta atrás para el encendido de las luces de Navidad de Vigo que entonó el alcalde de la ciudad Abel Caballero, tirando de un gran éxito del año pasado, desde luego. "¡Viva Vigo!", grita él. "¡Viva!", responden en el plató de Aruser@s donde están reviviendo este momento con mucha ilusión.

"Nueva York ha quedado eclipsada", opina Angie Cárdenas. Y no es para menos; según el político, se trata del "mejor árbol de Navidad que hubo nunca en la historia de este planeta".

María Moya está deslumbrada con la estrella. "¡Qué chula! No sabíamos cómo iba a ser y es preciosa", asegura la colaboradora. El abeto está coronado por la estrella de Belén. "Con el James Webb Telescope y with the International Space Station localizamos la estrella, fuimos allí y la cogimos", les cuenta a los niños (y a los mayores).

Alfonso Arús apuesta a que todavía puede apuntar más alto. "El año que viene estará Mariah Carey".