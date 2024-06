El cómico error de una niña que confunde el nombre de uno de los personajes más famosos de Disney deja uno de los momentos virales más divertidos en redes sociales. ¿Pocahontas o sacapuntas? Difícil diferenciar.

La niña, que se encuentra en una tienda de juguetes, coge un peluche y le pide a la madre que se lo compre. "No te sabes ni el nombre, ¿cómo se llama?", expresa la madre con tal de no comprárselo. "¡Sacapuntas!", dice con total seguridad la niña. Tras el repentino cambio de nombre la madre no puede evitar reírse ante la cara de desconcierto de la hija.

"Los nombres de las princesas de ahora son mucho más fáciles", asegura Tatiana Arús al ver la confusión de la hija. Y es que, como dice Alfonso Arús, "de Pocahontas a sacapuntas tampoco hay tanta diferencia". La anécdota ha hecho reír a una infinidad de usuarios en la plataforma de TikTok. Un vídeo que ya acumula más de 2.2 millones de reproducciones.