La BBC se ha visto obligada a emitir un comunicado para aclarar que el vídeo en el que Kate Middleton desvela que padece cáncer es completamente real y que no está generado por IA, como apuntan algunos rumores procedentes, sobre todo, de medios de comunicación chinos y rusos. "Aseguraban al 98% que se había hecho con inteligencia artificial", apunta Tatiana Arús en Aruser@s.

El mensaje, asegura el medio británico fue grabado en Windsor. "El viernes se ofreció la información de que, efectivamente, se había escogido ese banco para trasladarlo a un entorno de plató de televisión para que la luz fuera más correcta", añade Alfonso Arús para dar una explicación a que las flores del fondo no se muevan, un argumento que usan quienes defienden la teoría de la edición. "No sé si luego fue verificado o no, pero tendría toda la lógica del mundo".

"Tendríamos que trasladarnos a la llegada del hombre a la Luna para ver un análisis tan pormenorizado de una bandera, una flor, una brisa...", bromea el presentador. Hoy, como entonces, también hay negacionistas. "Los negacionistas de Kate Middleton", comenta Alba Gutiérrez.