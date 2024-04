El próximo 1 de mayo Nebulossa viajará junto a su equipo a Malmö para representar a España en el Festival de Eurovisión. Tatiana Arús muestra en el vídeo principal de esta noticia las declaraciones de Nebulossa y Marc explicando cómo llevan la preparación para el concurso.

"Nosotros vamos día a día, con mucha pausa e intentado hacerlo lo mejor posible", destaca la artista, que explica que se está preparando con un vocal coach: "La verdad es que aunque solo he podido tener tres clases, ya se ha notado el cambio, pero hace falta tiempo". Aunque Nebulossa afirma que necesita tiempo también destaca que lo van "a conseguir": "Hay que pulir cositas, y el tema de la voz, por supuesto".

Por su parte, Marc confiesa que ellos no se sienten "competidores de nada": "Nos sentimos simplemente compañeros de los demás". "Ganar o perder no nos afecta en nada", afirma él mientras que Nebulossa destaca que han ganado "miles de corazones de personas". Por otro lado, Alfonso Arús enseña otras declaraciones de Nebulossa en las que afirma que se ha querido politizar su tema cuando ellos no tienen ninguna intención de eso. "La canción es una canción y punto", afirma el presentador, que asegura que es verdad que "han sido los propios políticos los que han usado la canción en su beneficio".

"Tú puedes ser de derechas o de izquierdas y te puede gustar o no esta canción", destaca Alfonso Arús sobre 'Zorra', el tema de España en Eurovisión.